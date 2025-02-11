Ayakkabısı dar gelenler dikkat: Ayakkabıya patates koymak bakın ne işe yarıyormuş

Hüseyin Topuz

Yeni aldığınız ayakkabılar ayağınızı sıkıyor mu? Ya da uzun süredir giymediğiniz ayakkabılar dar mı geliyor?

Ayakkabıları esnetmenin birçok yöntemi olsa da, doğal ve pratik bir çözüm olarak patates kullanımı oldukça etkili olabilir.

Kimyasal malzemelere veya özel genişletici cihazlara gerek kalmadan, sadece bir patates yardımıyla ayakkabılarınızı daha konforlu hale getirebilirsiniz.

Peki, patatesle ayakkabı genişletme yöntemi nasıl uygulanır? İşte yanıtı...

Yapmanız gereken ayakkabılarınızın boyutlarına göre iki adet patates bulmak ve bu patatesleri ayakkabınızın iç kısmına koyarak 7-8 saat bekletmektir.

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra dar gelen ayakkabınızın artık ayağınıza tam oturduğunu göreceksiniz.