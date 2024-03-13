B ehliyetlilere uyarı: 15 lirayı unutan 12 bin TL ödeyecek 2016 öncesi alınan B sınıfı ehliyetlerini 15 lira karşılığında yeniletmeyen sürücüler, 12 bin TL'yi bulan bir ceza ödemek zorunda kalacaklar.

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Ehliyeti olanlara önemli uyarı...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce çıkartılan eski tip ehliyetlerin değişimi için tanınan sürenin, 31 Aralık 2022’den itibaren 2 sene daha uzatmıştı.

Yenileme zamanı daralırken, sürücülere yeniden hatırlatma yapıldı.

Sürücülerin, ehliyetlerini 15 TL ödeyerek en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilemeleri gerekiyor.

1 Ocak 2016 tarihinden sonra ehliyet alanların ise herhangi bir işlem yapması gerekmiyor.

Cezası 12 bin TL

2025 yılı itibariyle ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, özellikle 15 TL olan yenileme ücretini ödemezlerse 12 bin TL'yi bulan bir ceza ödemesi yapmak zorunda kalacak.