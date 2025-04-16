Bagajların En Çok Kaybolduğu 10 Havalimanı

Yağmur Uçar

Havalimanlarında bagaj kaybolması, dünya genelinde sıkça karşılaşılan ve yolcuların canını sıkan bir durum.

Uçuşun stresine bir de valiz bulamama eklenince, tam bir kabusa dönüşebiliyor.

Dünya genelinde her 1000 yolcudan yaklaşık 6’sının bagajı ya kayboluyor ya da yanlış gidiyor.

Uluslararası uçuşlar, iç hatlara göre çok daha yüksek risk taşıyor.

Bagajların %90’ı 48 saat içinde bulunuyor ve teslim ediliyor.

Araştırmalar, dünyada en çok bagaj kaybolan havalimanlarını ortaya çıkardı. İşte o liste...

1- Orlando Uluslararası Havalimanı (MCO), ABD

Yolcu başına 1,81 şikayetle ABD'deki en yüksek bagaj kaybı oranına sahip havalimanıdır.

2- John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK), ABD

Yolcu başına 1,72 şikayetle ikinci sıradadır.

3- Palm Beach Uluslararası Havalimanı (PBI), ABD

Yolcu başına 1,71 şikayetle üçüncü sırada yer almaktadır.

4- Ted Stevens Anchorage Uluslararası Havalimanı (ANC), ABD

Yolcu başına 1,69 şikayetle dördüncü sıradadır.

5- Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı (FLL), ABD

Yolcu başına 1,68 şikayetle beşinci sıradadır.

6- Miami Uluslararası Havalimanı (MIA), ABD

Yolcu başına 1,59 şikayetle altıncı sıradadır.

7- Southwest Florida Uluslararası Havalimanı (RSW), ABD

Yolcu başına 1,54 şikayetle yedinci sıradadır.

8- Jacksonville Uluslararası Havalimanı (JAX), ABD

Yolcu başına 1,51 şikayetle sekizinci sıradadır.

9- Louis Armstrong New Orleans Uluslararası Havalimanı (MSY), ABD

Yolcu başına 1,49 şikayetle dokuzuncu sıradadır.

10- Sacramento Uluslararası Havalimanı (SMF), ABD

Yolcu başına 1,41 şikayetle onuncu sıradadır.