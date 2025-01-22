Bahara hazır olacak: İşte Şubat ayında budanması gereken bitkiler

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Kışın son günleri, bahçe işleri için harekete geçmenin tam zamanı!

Bitkilerin uykuda olduğu bu dönemde, dallarda belirginleşen tomurcuklar budama işlemleri için rehberiniz olabilir.

Şubat ayı, bahçe bakımında geri dönülmez bir öneme sahip. Özellikle meyve ağaçları ve çalılar için bu ayda yapılan budama, bitkilerinizin baharla birlikte güçlü bir şekilde filizlenmesini sağlar.

İşte Şubat ayında budanması gereken bitkiler:

ŞUBAT AYINDA BUDANMASI GEREKEN BİTKİLER

· Elma ağacının budanması

· Armut ağaçlarının budanması

· Ayva Budama

· Narın budanması

· Kaki'nin budanması

· Zeytin ağacı budama

· Asmanın budanması

· Dikenli çalıları budamak

· Ahududuların budanması

· Yaban mersini budama

· Kuş üzümü budama

· Aktinidya Budama

· İncir ağacının budanması

· Dut ağacının budanması

· Şeftali ağacı budama

· Erik budama

· Kiraz ağacı budama

· Kayısı budama