Bahçeye alüminyum folyo koyun, o sorunları ortadan kaldırın

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bahçeye ekim işleri de başladı. Özellikle meyve ağaçlarının mahsul vermeye başladığı ve ekilen fidanların yeşermeye başladığı bu dönemde bahçenizi birçok noktada kuşlardan, böceklerden ve çeşitli hayvanlardan korumaya çalışırsınız.

Çeşitli ilaçlama yöntemleriyle önüne geçmeye çalıştığınız bu durumlar meğer mutfakların olmazsa olmazları arasında yer alan alüminyum folyo ile oldukça kolay oluyormuş.

Sizde birkaç parça alüminyum folyoyu bahçenize yerleştirin ürünlerinizi kuşların ve kemirgenlerin gazabından kurtarın.

BİRKAÇ PARÇASI ETKİLİ OLUYOR!

Uzmanlar, bahçeye birkaç şerit halinde asılacak alüminyum folyonun, kuşların dikkatini dağıtarak ürünlerinize zarar vermesini engelleyebileceğini belirtiyor.

Parlak yüzeyi ve rüzgârda hareket etmesiyle kuşlara karşı caydırıcı bir etki yaratan bu basit önlem, özellikle meyve bahçelerinde büyük fark yaratabiliyor.

Bununla da sınırlı değil. Uzmanlar, ağaçların diplerinin iki kat folyo ile sarılmasının, kemirgenleri uzak tutmak için oldukça etkili bir yöntem olduğunu vurguluyor. Metalin dokusuna temas etmekten hoşlanmayan kemirgenler, bu engeli aşmakta zorlanıyor.