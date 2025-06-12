Bahçıvanlar gizli sırrını paylaştı: Suya bir avuç ekleyen sonbahara kadar mahsulü garantiliyor

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Haziran ayında dikimi yapılan pek çok sebze fidesini coşturmak için uygulanan bir dizi yöntem bulunur.

Bahçıvanların sır gibi sakladığı yöntemler arasında bulunan domates ve salatalıkların verimini katlayarak artıran o bitkiyi suya katmak yetiyormuş.

Evde kolaylıkla hazırlanabilecek bu doğal gübre ile salatalık ve domateslerde gözle görülür bir gelişim sağladığını görecek ve sonbahar aylarına kadar mahsul alacaksınız.

VERİMİ KATLAYARAK ARTIRIYOR

Son yıllarda kimyasal gübrelerden uzak durmak isteyen hobi bahçıvanlarının favorisi haline gelen doğal yöntemlerin başında ise ısırgan otu gübresi geliyor. Uzmanlara göre bu yöntem sadece sürdürülebilir değil, aynı zamanda salatalık ve domates gibi ürünlerde gözle görülür büyüme ve verim artışı sağlıyor.

Toprağın doğal doping maddesi olarak bilinen ısırgan otu, içerdiği yüksek miktarda azot, demir ve potasyum sayesinde bitkilerin kök gelişimini destekliyor, yaprakların daha canlı ve dirençli olmasına katkı sağlıyor. Üstelik hazırlanışı da oldukça basit.

Doğal gübre hazırlamak için yalnızca birkaç malzeme gerekiyor:

Bir kova su alın. İçerisine bir avuç doğranmış taze ısırgan otu ekleyin. Karışımı ağzı kapalı şekilde ılık bir ortamda 24 saat bekletin.

Bu sürecin sonunda elde edilen sıvı, doğanın sunduğu etkili bir besin takviyesi hâline geliyor.

Hazırladığınız gübreyi sabah erken saatlerde veya güneşin etkisini kaybettiği akşam saatlerinde uygulamanız öneriliyor. Bu sayede hem bitkilerin kökleri güneşten zarar görmüyor hem de sıvı gübre toprak tarafından daha iyi emiliyor.