Sadece ceza için değil, can güvenliği için: Her araçta bulundurulması zorunlu gereçler

Milyonlarca sürücü için trafik muayenesi ve rutin polis kontrolleri stres kaynağı olabiliyor.

Ancak cezai işlemlerden çok daha önemlisi, olası bir kaza veya arıza anında bu ekipmanların hayati önem taşımasıdır.

Karayolları Trafik Yönetmeliği, araç tipine göre bulundurulması gereken gereçleri net bir şekilde belirliyor.

Peki, sizin bagajınızda eksik var mı? İşte her araçta bulundurulması zorunlu gereçler:

HER ARAÇTA OLMASI ZORUNLU EKİPMANLAR

1 kg yangın tüpü (TS/CE)

İlk yardım çantası

Kriko

Bijon anahtarı

Yedek ampul

Pense

Tornavida

El feneri / seyyar lamba

Çekme halatı

2 reflektör

Stepne

MUAYENEDEN "AĞIR KUSUR" ALMAMAK İÇİN DİKKAT

TÜVTÜRK muayenelerinde yangın tüpünün eksikliği veya süresinin geçmiş olması, reflektörlerin bulunmaması gibi durumlar kusur olarak rapora işlenmektedir.

Özellikle kış aylarında bu listeye zincir ve çekme halatının eklenmesi, hem yasal zorunluluk hem de sürüş güvenliği açısından hayati önem taşır.