Bahçıvanların gizli sırrı: Toprağa kahve telvesi dökmek bu bitkileri coşturuyor

Haber Merkezi

Kahvenizi içtikten sonra geriye kalan kahve telvesini doğrudan lavaboya dökme devri kapandı! Meğer bu telve, bitkileriniz için doğanın sunduğu en etkili ve sürdürülebilir besin kaynakların başında yer alıyormuş.

Son yıllarda hem bahçıvanlar hem de evde bitki yetiştirenler arasında giderek popülerleşen bir uygulama olan bu yöntem bitkilere adeta can suyu oluyor.

İlk bakışta sıradan bir atık gibi görünen bu telve, aslında toprak sağlığı için değerli bir katkı maddesi olarak öne çıkıyor.

İçerdiği azot, potasyum, magnezyum ve fosfor gibi bitki gelişimi için hayati öneme sahip mineralleri barındırdığından doğal gübreler arasında yer alıyor.

TELVEYİ LAVABOYA DEĞİL TOPRAĞA DÖKÜN!

Kahve telvesi içeriğinde azot, fosfor, potasyum gibi bitki büyümesi için temel olan besin maddelerinin yanında, magnezyum ve bakır gibi mikro elementleri de barındırdığından toprakta canlılığı artırıcı özellikler taşıyor.

Bitkilerin dibine döktüğünüz bu telve zamanla çürürken toprağın biyolojik aktivitesini yükseltiyor, özellikle de yağmur solucanlarının sayısını ve hareketliliğini artırarak toprak sağlığını iyileştiriyor.

Aynı zaman telvenin keskin kokusu, bazı zararlı canlıları da uzaklaştırmada da oldukça etkili bir silah oluyor. Bu sayede sümüklü böcekler, karıncalar, yaprak bitlerini uzaklaştırdığından bitkilerde kolayca serpilebiliyor.

Kahve telvesi genellikle asidik yapılı olduğu için, asidik toprak seven bitkilere özellikle uygundur. İşte kahve telvesini seven bazı bitkiler:

Ortanca (Hydrangea): Toprak pH’ını düşürerek mavi çiçeklenmeyi teşvik edebilir.

Kamelia (Camellia)

Açelya (Azalea)

Gardenya (Gardenia)

Fundagiller (Ericaceae familyası): Yaban mersini (Blueberry), Böğürtlen

Gül (Rose): Doğru miktarda kullanıldığında güllerin daha sağlıklı büyümesini sağlar.

Sebze ve Otlar:

Domates: Azotu sever ama fazla asiditeyi sevmez; kompostla karıştırılarak kullanılmalı.

Havuç ve Turp: Toprağı gevşettiği için kök gelişimini destekler.

Fesleğen, Biberiye, Maydanoz: Besin açısından zenginleştirilmiş toprakta daha aromatik gelişir.