Bahçıvanların sırrı: Toprağa bir miktar serpince bahçe cennete dönüşüyor

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Günlük hayatımızda sadece yemeklerimizi tatlandırmakla sınırlı sandığımız mutfak tuzu, aslında bahçecilikte şaşırtıcı derecede etkili bir yardımcı olur.

Uzmanlar, geçmişte atalarımızın sıkça başvurduğu bu yöntemin modern tarımda göz ardı edilmesine dikkat çekiyor.

Doğal antiseptik özellikleriyle bilinen tuz, bitki köklerinde çürümeye neden olan mantar ve bakterilere karşı güçlü bir savunma sağlayabilir.

Toprağın yapısını iyileştirici etkisi sayesinde yalnızca zararlılarla mücadele etmekle kalmaz, aynı zamanda verimliliği artırır ve kimi zaman modern gübrelerin dahi çözemediği sorunlara çare olabilir.

Ancak tuzun bilinçsiz kullanımı toprakta tuzlanma sorununa yol açarak bitkilere zarar verebilir. Bu nedenle doğru zamanlama ve ölçülü kullanım büyük önem taşıyor.

BAHÇIVANLARIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Luo Studio'da yer alan habere göre; Uzmanlar, Haziran ayı başında uygulanan tuzlu su karışımının hem bitkilerin gelişimine katkı sağladığını hem de zararlı mikroorganizmaları ortadan kaldırdığını belirtiyor.

100 gram tuzu 10 litre suda eriterek elde ettiğiniz karışımı özellikle pancar, soğan ve havuç gibi kök sebzelerin köklerine dökün. Bu uygulama sayesinde sadece zararlı patojenlerle savaşmakla kalmaz, pancarda şeker oranını artırarak daha tatlı ürünler elde edebilir, soğanlarda ise sıkı ve sulu bir doku sağlayabilirsiniz.

Ancak havuç gibi hassas kök sebzelerde bu karışımın yarı oranda sulandırılması öneriliyor. Aksi halde büyümeyi yavaşlatma riski bulunuyor.

İSTENMEYEN OTLARI ENGELLİYOR

Tuzun bir diğer pratik kullanım alanı ise yabani otlarla mücadele. Özellikle bahçe yolları, taş aralıkları ve derz bölgelerinde sürekli baş gösteren otlar için tuz doğal bir çözüm sunuyor. Yüzeye ince bir tabaka halinde serpiştirilen tuz, istenmeyen otların büyümesini engelliyor.