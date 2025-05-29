Bakanlık 13 zeytinyağı markasını ifşaladı: Bakın zeytinyağı diye ne yedirmişler

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlere ilişkin verileri Ekim 2024 tarihinden itibaren yayımlanmaya devam ediyor.

Markalarda ve lokantalarda düzenli olarak yapılan denetimler sonucunda sağlığa zararlı olan ve taklit ve tağşiş yapılan ürünler tek tek ifşalanıyor.

Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmaya devam eden taklit ve tağşiş listesi ise yapılan denetimler sonucunda her geçen gün uzamaya devam ederken listede yapılan son güncellemeyle birlikte 13 zeytinyağı markası daha ifşalandı.

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği taklit ve tağşiş listesine yapılan eklemelerde zeytinyağı markalarında çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

İşte, sağlığınızı tehdit edebilecek hileli zeytinyağlarının listesi...