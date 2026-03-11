Ramazan Bayramı’nda oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı

Milyonlarca kişi Ramazan Bayramı’nı karşılamaya hazırlanıyor.

Bayram günlerinin yaklaşmasıyla birlikte dini konular da yeniden gündeme geldi.

Özellikle oruç ibadetini sürdürmek isteyen vatandaşlar, bayramda oruç tutulup tutulamayacağını araştırıyor.

Peki Ramazan Bayramı’nın 1. günü oruç tutulur mu? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu konudaki açıklaması.

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet’e göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü ile Kurban Bayramı’nın dört günü oruç tutmak tahrîmen mekruhtur.

Bayram günlerinin oruçtan uzak tutulmasının nedeni, bu günlerin yeme, içme ve sevinç günü olarak kabul edilmesi.

Ramazan Bayramı, bir ay boyunca tutulan oruçların ardından adeta toplu bir iftar günü olarak görülüyor ve bu nedenle “fıtır bayramı” olarak da adlandırılıyor.

Allah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 144 [1141]).