Bakanlık düğmeye bastı! Sayaçlar sökülüyor: Son tarih 31 Aralık, başvurmayan ceza ödeyecek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, milyonlarca haneyi ilgilendiren çok önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği” kapsamında, Türkiye genelinde kullanılan doğal gaz sayaçlarında büyük bir dönüşüm başlıyor.

Yeni yönetmeliğe göre, 2014 ile 2019 yılları arasında üretilen tüm doğal gaz sayaçlarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar zorunlu olarak değiştirilmesi gerekiyor.

Bu kapsamlı değişimin temel amacı ise, eski sayaçların zamanla kaybettiği ölçüm hassasiyetinden kaynaklanan tüketim hatalarının önüne geçmek ve enerji faturalarında adaleti sağlamak olduğu belirtildi.

BAŞVURU YAPMAYAN CEZA ÖDEYECEK

Yeni yönetmelik kapsamında, 2014-2019 yılları arasında üretilen doğal gaz sayaçlarına sahip kullanıcıların, bağlı oldukları ilçe belediyelerine veya dağıtım şirketlerine başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvurular sonrası, sayaçlar Şubat ayı sonuna kadar yetkili ekipler tarafından sökülüp denetimden geçirilecek. Uygun olmayan sayaçlar yerini yeni nesil akıllı sayaçlarla değiştirecek. Sayaç değişimi için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Söz konusu yıllara ait sayaçları kullanan vatandaşların ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği belirtildi. Belirtilen tarihe kadar başvuru yapmayan kullanıcıların 10 bin TL’ye kadar idari para cezası ile karşılaşabilecekleri bildirildi.