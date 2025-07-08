Bakanlık duyurdu: Poppüler oyuncak bebeğin satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, çocukların güvenliğini tehdit eden bir ürünü daha “güvensiz ürün” listesine ekledi.

Bakanlık, Çin’den ithal edilen ve Türkiye'de Giochi Preziosi Eğitim Araçları Ticaret A.Ş. tarafından piyasaya sunulan Cocomelon adlı oyuncak bebeğin ciddi güvenlik riskleri taşıdığını belirledi.

Söz konusu oyuncağın iç kısmında yer alan dolgu liflerinin dışarı çıkması, ürünün fiziksel dayanıklılık açısından tehlike oluşturuyor.

Yapılan testlerde kesik oluşturma riski, kimyasal içerik tehlikesi ve yangın çıkarma potansiyeli de bulunduğu bildirildi.

BAKANLIKTAN GERİ ÇAĞIRMA TALEBİ

Bu tespitlerin ardından Ticaret Bakanlığı, üretici firmaya yönelik gönüllü geri çağırma talebinde bulundu. Bakanlık açıklamasında, ürünün piyasadan çekilmesi ve tüketicilerin bu ürünü kullanmamaları gerektiği vurgulandı.

Tüketicilere çağrıda bulunan yetkililer, Cocomelon markalı oyuncak bebeği satın almış olanların ürünü derhal kullanmayı bırakmaları ve iade süreci için satıcı firmayla iletişime geçmeleri gerektiğini ifade etti.