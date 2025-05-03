Bakanlık el attı: 4 model cep telefonu yasaklandı

Yağmur Uçar

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı piyasa denetimlerini sürdürürken, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.

Bakanlık, tüketici güvenliğini tehdit eden cep telefonu modellerine yönelik önemli bir adım attı.

Son güncellemeyle birlikte dört cep telefonu modeli ve bir kablosuz hoparlör cihazı sistemde yayımlandı.

YASAKLANAN MODELLER

GÜBİS’e eklenen ürünler arasında S19 Max Pro S Zoom, Dct 90, X11 ve X9 isimli cep telefonu modelleri yer aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu ürünlerin Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin bazı maddelerine aykırılık taşıdığı bildirildi.

Yönetmeliğe uyumsuzluk gerekçesiyle bu cihazlar “güvensiz ürün” kategorisinde değerlendirildi.