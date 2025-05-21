Bakanlık ifşaladı: Bu firmalar dana eti diye domuz eti yedirmişler!

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda gıdada hile yapan firmalar ifşalanmaya devam ediyor.

Ekim 2024’ten bu yanan "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden açıklanan listede yer alan firmalar yaptıkları hileler ile gün yüzüne çıkıyor.

Pek çok gıda ürününde yapılan hilelerin yanı sıra özellikle kırmızı ette yapılan hileler yok artık dedirtiyor. Yapılan denetimler sonucunda son olarak güncellenen listeye 'dana' diye 'domuz' eti satan firmalar eklendi.

Türkiye genelinde 5 ilde bulunan 7 firmanın ürünlerinde domuz eti tespit edildi. İşte, domuz eti tespit edilen o firmalar…

BU FİRMALAR LİSTEYE EKLENDI!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde yapılan güncellemenin ardından, Türkiye genelinde şu ana kadar 7 işletmede domuz eti satıldığı tespit edildi.

Söz konusu işletmelerin 2'si Bursa 2'si Konya'da yer alırken domuz eti satılan diğer 3 işletmenin bulunduğu iller ise Antalya, Muğla ve Balıkesir oldu.