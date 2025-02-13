Bakanlık ifşaladı! Lahmacun ve sucuk diye bakın ne yedirmişler

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 Ekim ayı itibariyle gıda denetimi sırasında sağlığı tehdit eden ürünler tek tek listelenmeye devam ediyor.

İnternet sitesi aracılığıyla taklit ve tağşiş gıdaları vatandaşlarla paylaşan bakanlık her geçen gün söz konusu listeye yeni markaları eklemeye devam ediyor.

Gıdada uygulanan çeşitli hileleri gün yüzüne çıkartan listeye son eklenen lahmacun ve sucuk markaları şoke etti. Yapılan denetimler sonucunda bazı sucuk ve lahmacun harçlarında kırmızı et yerine kanatlı et kullanıldığı ortaya çıktı.

İŞTE KANATLI ETİ TESPİT EDİLEN SUCUK VE LAHMACUN MARKALARI