Bakanlık o ürünlerin fişini çekti! 43 kimyasala şok yasak

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Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı için hazırladığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri’ni Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni düzenlemeyle, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı, bazı istisnalar dışında, 1 Ocak 2025 itibarıyla tamamen yasaklanacak.

Bakanlık açıklamasında, tebliğlerin oyuncaklardan makineler ve gıda ürünlerine, tekstilden tıbbi cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsadığı belirtildi. Amaç, bu ürünlerin teknik düzenlemelere uygunluğunu ve güvenliğini sağlamak. Yapılan düzenlemeler sayesinde, ithalat aşamasında ülkemiz piyasasına giren ürünler daha sıkı denetimlerden geçecek.

Tebliğlerin, kamu kurumları, özel sektör ve uzmanların görüşleri doğrultusunda her yıl güncellenerek yayımlandığı ifade edilen açıklamada, ürün güvenliği ve çevre koruma standartlarının artırılması hedeflendiği vurgulandı.

43 KİMYASALDA İTHALAT YASAKLANDI

2025 yılı için yayımlanan tebliğlerde öne çıkan değişikliklere ilişkin olarak bilgilendirme metni yayınlandı.

Yayınlanan metinde "İnsan ve araç güvenliği açısından oldukça kritik bir önemi haiz ürünlerden olan araç lastikleri, ilgili BM-AEK regülasyonları çerçevesinde denetlenmek üzere ilgili tebliğ kapsamına alındı. Araçlarda kullanılan LED ampullerle ilgili son dönemde gelen şikayetler üzerine, söz konusu ürünler denetim kapsamına alındı. Halihazırda denetim kapsamında olan özellikle tüketicilere yönelik ürünlere ilişkin ek mevzuatsal gereklilikler ilgili ÜGD tebliğlerine eklendi.

Tüketici ürünleri, anne bebek ürünleri ile tekstil ve deri ürünlerinin ithalat aşamasında denetlendiği ilgili ÜGD tebliğlerine, Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği eklenerek, piyasaya arz edilecek ürünler için herhangi bir güvenlik açığı bırakılmaması hedeflendi. Uluslararası sözleşmelerden kaynaklı taahhütlerimiz çerçevesinde, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı 1 Ocak 2025 itibarıyla, kısıtlı istisnalar hariç olmak üzere tamamen sonlandırıldı. İlaveten, çevre ve insan sağlığı için tehlike arz eden 43 farklı kimyasal madde, ilgili tebliğe dahil edilerek ithalatı yasaklandı ve istisnai kullanımları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolüne tabi ürünlerin ithalat denetimi kapsamında Kontrol Belgesi ve Uygunluk Yazısı aranan ürünlere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı" ifadeleri kullanıldı.