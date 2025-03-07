Bakanlık resmen yasakladı: Zehirli madde içeren okul kıyafeti toplatılıyor

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda sağlığa zararlı maddeler içeren ürünler bir bir ortaya çıkıyor.

Bakanlığa ait olan Güvensiz Ürün Bildirimleri sitesi üzerinden yayımlanmaya devam eden ürün listesi her geçen gün uzamaya devam ediyor.

Son yapılan denetimler sonucunda listeye bir okul tişörtü daha eklendi. Çocukların sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle tişörtün piyasadan arzının yasaklanması ve toplatılma kararı verildi.

Bakanlık, ebeveynleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, denetimlerin devam edeceğini de vurguladı.

KURŞUN TESPİT EDİLDİ

GÜBİS üzerinden toplatılma nedeni dair yapılan açıklamada ise, “Ekoteks Laboratuvar Ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.Nin Test Raporuna Göre Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Analizde Ekoloji Testleri Kurşun (Pb) Kısmından Kalır Sonuç Almıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, kimyasal risk taşıyan ürünlerin piyasadan kaldırılması için gerekli tüm adımların atılacağını ve denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.