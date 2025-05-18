Bakanlık satışını yasakladı! Popüler bebek ürünleri toplatılıyor

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Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını koruma adına yürüttüğü denetimler kapsamında güvensiz kabul edilen ürünleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

Bakanlık bünyesinde hizmet veren Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) aracılığıyla sağlığı tehlikeye atma riski olan ürünler listeleniyor.

Yapılan son denetimlerde listeye eklenen popüler bebek ürünü dikkat çekti. Ebeveynler tarafından sıklıkla kullanılan kanguru ürününün bağlama sistemindeki güvensizlik nedeniyle toplatılma kararı alındığı açıklandı.

KULLANMAYI BIRAKIN!

Bakanlık tarafından yapılan teknik incelemelerde “Duux” markasına ait kangurularda bağlama sistemlerinin yetersiz olduğu ve kullanım sırasında bebeklerin düşerek yaralanma riskiyle karşı karşıya kalabileceği tespit edildi.

Güvensizliği tespit edilen ürünün toplatılmasına ve piyasaya arzının yasaklanmasına dair karar 26 Eylül 2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bakanlık, ürünün hem 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’na hem de EN 13209-2:2016 Avrupa standardına aykırı olduğunu açıkladı. Bu standartlar, çocuk taşıma ve bakım ürünlerinde güvenlik kriterlerini ve test yöntemlerini kapsamlı şekilde belirliyor.