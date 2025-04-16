Bakanlıktan 22 Nisan müjdesi: Başvuranın hesabına 7.000 TL yatıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik büyük bir destek müjdesi verdi.

Bakan, 22 Nisan 2025 itibariyle 1 milyar 231 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SED ödemeleri, her ay düzenli olarak yapılan nakdi yardımlar olup, özellikle ekonomik zorluk çeken ailelerin çocuklarının eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu ödemelerle, aileler çocuklarının okul giderlerini karşılamakta zorlanmayacak ve eğitimlerine kesintisiz bir şekilde devam edebilecekler.

7 BİN 94 LİRA HESAPLARA YATACAK

Ocak ayında yapılan memur maaş katsayısı düzenlemesi sonrasında, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı önemli bir artış gösterdi.

Nisan ayında, hak sahiplerinin hesaplarına ortalama 7 bin 94 lira yatırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular, ikamet edilen yerin bağlı olduğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe Müdürlüklerine şahsen yapılabileceği gibi, e-Devlet Kapısı üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Destekten yararlanabilmek için, ailenin gelir düzeyinin çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olması gerekiyor. Bu durum, Sosyal Hizmetler tarafından yapılan sosyal inceleme raporuyla belirleniyor.

SED ödemelerinden yararlanacak çocukların, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul veya lise gibi örgün eğitim kurumlarına devam ediyor olması gerekiyor.

Ayrıca, çocuğun ailesi yanında bakımının mümkün olmadığı veya destek sağlanması halinde aileye entegrasyonunun mümkün olacağı durumlar da destek kapsamına alınıyor. Bu durumlar arasında şunlar yer alıyor:

Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar.

Annesi, babası veya her ikisi de ağır hasta ya da engelli olan çocuklar.

Aile birliğinin korunması amacıyla desteklenmesi gereken çocuklar.

Ekonomik sebeplerle korunmaya muhtaç hale gelmiş çocuklar.

Afet veya yangın gibi olağanüstü durumlarda zarar gören çocuklar.