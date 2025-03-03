Baklagillerin pişirilmeden 1 gece önce ıslatılmasının sebebi bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Baklagiller, mutfaklarımızın vazgeçilmez besin kaynaklarından biridir. Yüksek protein, lif ve vitamin içeriği sayesinde sağlıklı bir beslenme düzeninin önemli bir parçasını oluştururlar.

Ancak, baklagilleri doğrudan pişirmek hem zaman alıcı hem de sindirim açısından zorlayıcı olabilir.

Bu yüzden, baklagillerin pişirilmeden önce bir gece suda bekletilmesi önerilir. Bu yöntem, pişirme süresini kısaltmaktan sindirimi kolaylaştırmaya kadar birçok fayda sağlar.

Peki, baklagilleri ıslatmanın bilimsel nedenleri nelerdir ve sağlığımız için hangi avantajları sunar? İşte detaylar...

Daha Kolay Pişirme

Baklagiller sert yapılıdır ve doğrudan pişirildiğinde uzun süre kaynatmak gerekir. Islatma, suyun çekilmesini sağlayarak pişirme süresini kısaltır.

Gaz ve Şişkinliği Azaltma

Baklagillerde bulunan oligosakkaritler, bağırsakta gaz oluşumuna neden olabilir. Islatma işlemi, bu bileşiklerin bir kısmını suya salarak sindirimi kolaylaştırır.

Besin Emilimini Artırma

Baklagillerde fitik asit bulunur, bu madde minerallerin (demir, çinko, kalsiyum) emilimini engelleyebilir. Islatma, fitik asidin bir kısmını parçalayarak besin değerlerini artırır.

Toksinlerden Arındırma

Bazı baklagiller, özellikle kırmızı fasulye gibi türler, doğal toksinler (örneğin lektin) içerebilir. Islatma ve ardından suyun dökülmesi, bu zararlı maddelerin seviyesini düşürmeye yardımcı olur.

Bu nedenle, baklagilleri pişirmeden önce en az 8-12 saat suda bekletmek ve ardından süzüp yeni suyla pişirmek tavsiye edilir.