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Baklava ustalarının sır gibi sakladığı püf noktası! Bu tarif damak çatlatır...

Baklava ustalarının sır gibi sakladığı püf noktası! Bu tarif damak çatlatır... Herkesin merak ettiği ve baklava ustalarının bile sakladığı püf noktasını açıklıyoruz! Baklavayı daha da lezzetli yapmanın sırrı artık ortada. Ev yapımı baklava keyfini katlamak için bu ipucunu kaçırmayın!