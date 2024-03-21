Baklava ustalarının sır gibi sakladığı püf noktası! Bu tarif damak çatlatır...

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan baklava genellikle bayramlarda, düğünlerde ve özel günlerde daha çok tercih edilir.
Sofralarımızın vazgeçilmezi lezzeti baklava yapmanın bazı incelikleri bulunuyor.
Evlerimizde yaptığımız baklavaları dahada lezzetlendirecek bir ipucunu sizler için araştırdık.
Baklava ustaların uyguladığı bu yöntem ile sizde evinizde lezzetli baklavalar yapabilirsiniz.
İşte hazır yufka ile yapabileceğiniz o baklava tarifi...
Gerekli malzemeler;
- 10 adet hazır baklava yufkası
- 1 kase ceviz veya fıstık
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı sıvıyağ
Şerbeti için gerekli malzemeler;
- 3 su bardağı şeker
- 3 su bardağı su
- Yarım limon suyu
Hazırlanışı;
İlk olarak şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın. Şerbetinizi biraz kıvamlı olacak şekilde kaynatın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu sıkarak, orta ateşte yaklaşık 10 dakika kaynatın.
Daha sonra baklavalık yufkalarınızı tezgaha açın. Her iki ucundan biraz boşluk bırakın ve içerisine ceviz veya fıstık serpiştirin.
Ardından oklavaya saracağınız kısmı iki kat katlayın ve yavaşça oklavaya sarın. Büzüştürerek oklavadan çıkardığınız yufkaları fırın tepsisine yerleştirin.
Bütün yufkaları bu şekilde hazırladıktan sonra, soğuttuğunuz tereyağını her tarafına gelecek şekilde dökerek, 185 derece fırında pişirin.
Fırından çıkardığınız baklavayı, oda ısısında biraz bekletin ve ardından baklavayı soğuk şerbetle buluşturun.
Püf Noktası;
Baklavanın şerbetini koyu kıvamda olacak şekilde kaynatın. Şerbeti baklavaaya dökerken baklavanızın ılık olmasına dikkat edin.