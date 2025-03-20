Balıkçılar toplanın! A101’e balıkçı ürünleri geliyor; Olta seti, misina, yem…

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A101, 27 Mart 2025 aktüel kataloğuyla baharı evlere taşıyor! Kışlık ürünlerin yerini baharın enerjisini yansıtan ürünler alıyor.

Bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında bahçe mobilyaları, kamp ekipmanları ve balıkçılık ürünleri yer alıyor.

Bahçe keyfi yapmak isteyenler için Meya Dekor’un şık ve konforlu mobilya setleri dikkat çekiyor. 2+1 minderli bistro set 2.699 TL, 2+1 Simona set 4.499 TL ve 4+1 bistro set 6.499 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ise kamp sandalyeleri ve tabureleri A101 raflarında yerini alıyor. Katlanabilir kamp sandalyesi 289 TL, kamp taburesi ise sadece 99,50 TL!

Balıkçılar için de kaçırılmayacak fırsatlar var. Olta seti, olta sehpası, misina, fosfor çubuğu ve olta aksesuar setleri uygun fiyatlarla satışta olacak.

İşte A101 27 Mart'tan itibaren geçerli indirimli ürünler: