Bankalar yarışa girdi: İşte Nisan 2025 promosyon ücretleri! Hesap açmak yetiyor...

Kamu ve özel bankalar, "promosyon" için adeta yarış halinde.
Maaşını o bankaya taşıyan emekli vatandaşlar, bu kampanyadan faydalanıyor.
Banka promosyonları, git gide yükseliyor.
İşte Nisan 2025 güncel promosyon ücretleri...
VakıfBank, 27.000 TL’ye kadar emekli promosyonu sunuyor.
1 Şubat 2025 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel olarak, 12.000 TL’ye varan ana promosyon ödemesinin yanı sıra, ek olarak 15.000 TL’ye kadar nakit ödeme fırsatı sunuluyor.
Maaş aralığına göre değişen promosyon sistemiyle Halkbank, 10.000 TL altında maaş alanlara 8.000 TL, 20.000 TL üzeri maaş sahiplerine ise 12.000 TL veriyor.
Ziraat Bankası, maaşlarını taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemeleri sunuyor.
TEB, 21.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Kampanya kapsamında, 12.000 TL’ye varan ana promosyonun yanı sıra, ek 9.000 TL’lik promosyon fırsatı da sağlanıyor.
QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve 1.200 TL'ye varan emekli kredi kartı indirimi sunuyor.
Bu avantajla birlikte toplam promosyon tutarı 16.200 TL’ye kadar çıkabiliyor.
İş Bankası "koşulsuz promosyon" sloganıyla dikkat çekiyor. Maaş aralığına göre değişen promosyonlar 5.000 TL’den başlayıp 12.000 TL’ye kadar çıkıyor.