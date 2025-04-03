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Bankalar yarışa girdi: İşte Nisan 2025 promosyon ücretleri! Hesap açmak yetiyor...

Bankalar yarışa girdi: İşte Nisan 2025 promosyon ücretleri! Hesap açmak yetiyor... Emekli maaşını taşıyanlara ödenecek olan promosyon ücretleri, bankaların rekabet alanı oldu. Bu kapsamda, nisan ayı için özel fırsatlar gündeme geldi. işte yeni promosyon ücretleri...