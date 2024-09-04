Bankalarda emekli promosyonları güncellendi! İşte 1-30 Eylül 2024 tarifesi Emekli maaşları üzerinden banka promosyonu alan vatandaşlar için 30 Eylül'e kadar geçerli fırsatlar duyuruldu. İşte banka banka güncel promosyon ücretleri...

Editör: Yağmur Dinç

Bankalar tarafından emeklilere sunulan promosyon tekliflerinde avantajlar her geçen gün artmaya devam ediyor.

SSK, Bağ-kur 4C ve EYT emeklisi için yeni bir promosyon müjdesi daha geldi.

Emeklilere, bu ay sonuna kadar birçok bankadan promosyon desteği sağlanacak.

Ek gelir elde etmek isteyen emekliler bu fırsatı değerlendirerek 30 Eylül'e kadar başvuru işlemlerini yapabilir.

İşte 2024 Eylül güncel promosyon ücretleri...

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Eylül – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuluyor.

YAPIKREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

1 Eylül 2024 – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını QNB Finanbank'tan alan emeklilere 15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü veriliyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

31 Aralık 2024'e kadar ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

30 Eylül'e kadar maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.