Peugeot Mart 2026 fiyat listesi: 250 bin TL indirim fırsatı duyuruldu

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, Mart 2026 dönemi için yeni fiyat listesini duyurdu.

Fiyatlarda genel olarak istikrar sağlayan firma, popüler SUV modeli 3008’de ise dikkat çeken bir indirim uyguladı.

Araç almayı planlayanlar için fırsat niteliğindeki kampanya, Mart ayı boyunca geçerli olacak.

İşte Peugeot Mart 2026 fiyat listesi:

3008'DE DEV İNDİRİM

Peugeot, geçtiğimiz ay 2 milyon 851 bin TL'den satışa sunulan 3008 modelinin fiyatında indirime gitti.

Mart ayı boyunca 2 milyon 594 bin 500 TL'den satışa sunuluyor. İşte güncel fiyat listesi: