İstanbul barajlarında son durum: 9 Mart Pazartesi İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul’un barajlarındaki su seviyeleri merak ediliyor.

İSKİ, 9 Mart 2026 tarihine ait güncel verileri paylaştı. Açıklanan rakamlara göre bazı barajlarda doluluk oranları yüksek seviyelerde seyrederken, özellikle Terkos ve Sazlıdere barajlarında oranların düşük kalması dikkat çekti.

Peki İstanbul’un önemli su kaynakları olan Ömerli, Elmalı, Alibey ve diğer barajlarda son durum ne?

İşte 9 Mart itibarıyla barajlardaki güncel doluluk oranları:

9 MART İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları güncellendi. İSKİ tarafından paylaşılan son verilere göre, kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 45,83 olarak kaydedildi.

İşte barajlardaki son durum:

Ömerli Barajı: %64,82

Darlık Barajı: %62,46

Elmalı Barajı: %88,21

Terkos Barajı: %29,13

Alibey Barajı: %36,23

Büyükçekmece Barajı: %35,05

Sazlıdere Barajı: %29,33

Istrancalar Barajı: %41,8

Kazandere Barajı: %57,55

Pabuçdere Barajı: %31,23