Bankalarda yeni dönem: Sadece ATM’den çekilebilecek!

Hüseyin Topuz

Bankacılık işlemlerinde önemli bir değişikliğe gidiliyor. Bankalar, 20.000 TL'nin altındaki para çekme işlemlerinde yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Artık müşteriler, 20.000 TL’nin altındaki nakit çekim işlemlerini yalnızca ATM’ler üzerinden gerçekleştirebilecek.

Bu yeni uygulama, bankacılık işlemlerinin daha hızlı, verimli ve dijital kanallar üzerinden yapılmasını amaçlıyor.

Özellikle şube yoğunluğunu azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak adına atılan bu adım, hem bireysel hem de kurumsal müşterileri yakından ilgilendiriyor.

Bankalar, bu altyapıyı daha etkin kullanmak amacıyla kullanıcıları dijital ve otomatik kanallara yönlendirmeyi hedefliyor.