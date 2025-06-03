Banyoda bu sinekten varsa; Eyvah eyvah! Hemen sıcak su dökün...

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Evde özellikle banyoda ya da mutfakta uçuşan, minik tüylü sinekleri fark ettiyseniz yalnız değilsiniz.

Halk arasında "lavabo sineği" ya da "gider sineği" olarak bilinen bu canlıların asıl adı Psychoda alternata.

Küçücük olmalarına rağmen oldukça hızlı çoğalabilirler.

Genellikle nemli ve kirli yerleri severler. Bu da demek oluyor ki; banyo giderleri, klozet çevresi, duş alanı ve mutfak lavabosu gibi yerler onlar için adeta bir yaşam alanı.

Eğer bu sinekleri sıkça görmeye başladıysanız, bu durum evdeki bazı bölgelerde temizlik eksikliği veya gizli bir tıkanıklık olabileceğine işaret ediyor olabilir.

Hem hijyen açısından hem de sineklerin çoğalmasını önlemek için bu alanların düzenli olarak temizlenmesi şart.

Her gün giderlere bir tencere dolusu kaynar su dökerek sineklerin larva ve yumurtalarını yok edebilirsiniz.

Yarım bardak karbonat, yarım bardak tuz ve bir bardak sirkeyi karıştırıp geceden giderlere dökebilirsiniz.