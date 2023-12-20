Baraj doluluk oranları 20 Aralık 2023: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.
Geçtiğimiz aylarda neredeyse bitme noktasına gelen barajlardaki su miktarı bugün itibariyle sevindiren oranlara yükseldi.
İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarı bugün itibariyle %50'yi geçti.
İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor.
Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 20 Aralık 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..
Barajların doluluk oranları
20 Aralık 2023 Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;
- Istrancalar : % 95.98
- Elmalı : % 88.71
- Ömerli : % 68.14
- Alibeyköy : % 61.68
- Darlık : % 61.24
- Kazandere : % 44.58
- Büyükçekmece : % 40.42
- Terkos : % 39.43
- Sazlıdere : % 31.22
- Pabuçdere : % 26.2