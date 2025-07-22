Başakşehir - Cherno More maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak olan Başakşehir - Cherno More maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyor. İşte maçın bilgileri...