Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kuraya temsilcimiz Başakşehir seri başı olarak katıldı.
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti.
Eşleşmelerin belli olmasının ardından futbolseverler Başakşehir - Cherno More maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Başakşehir - Cherno More maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Konferans Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 24 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 31 Temmuz'da oynanacak. Temsilcimiz Başakşehir ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Başakşehir ile Cherno More arasındaki maçın hangi kanaldan yayınlanacağı henüz belli olmadı.