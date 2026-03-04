Domenico Tedesco’nun hastalığı netleşti: İşte son durumu ve tedavi süreci

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Fenerbahçe, hem sahada hem de kulübede zor dönemden geçiyor.

Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatma fırsatlarını değerlendiremeyen sarı-lacivertlilerde şimdi de teknik direktör Domenico Tedesco krizi yaşanıyor.

Gribal enfeksiyon nedeniyle Antalyaspor maçında takımının yanında olamayan İtalyan çalıştırıcının, uygulanan yoğun tedaviye rağmen Gaziantep deplasmanında da kulübedeki yerini alamayacağı kesinleşti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, usta çalıştırıcının sağlık durumuna dair dikkat çeken detayları paylaştı.

TEDESCO'NUN SAĞLIK DURUMU

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Tedesco zatürreye yakalandı ve akciğerleri bu hastalıktan ciddi şekilde etkilendi. Yoğun ilaç tedavisi halen devam ediyor.

Fenerbahçe’nin başında 36 maça çıkan 40 yaşındaki İtalyan teknik direktör, bu süreçte sarı-lacivertlilerle 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Tedesco’nun kulüple olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.