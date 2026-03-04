26 Şubat'ta başladı: 2026 Merkür Retrosu bitiş tarihi...

Merkür retroları, pek sevilmiyor...

Gerileme hareketi yapan Merkür, birçok burcu olumsuz etkileyebiliyor.

Astrolojik takvime göre Merkür, 26 Şubat 2026'da Balık burcunda geri hareketine başladı.

Retro döneminde iletişimden teknolojiye kadar pek çok başlıkta yavaşlama ve aksaklık beklentisiyle gündeme geliyor.

Peki; 2026 Merkür retrosu ne zaman bitecek? İşte, etkilerinin azalacağı tarih...

MERKÜR RETROSU BİTİŞ TARİHİ 2026

Astrolojik hesaplamalara göre Merkür, 26 Şubat 2026 tarihinde Balık burcunda geri hareketine başlayacak.

Bu süreç 20 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

Yaklaşık üç hafta süreceği belirtilen dönemde, burçlar yoğunlukla etkilenecek.