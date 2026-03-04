Sahadaki adalet sizde: Yeni hakem oyunu “Eye of the Match” geliyor

Futbolseverlerin yıllardır ekran başında “O penaltı nasıl verilmez!”, “Ofsaytı görmüyor mu bu adam!” diye bağırdığı o meşhur günler geride kalıyor.

Yeni duyurulan bağımsız yapım Eye of the Match, izleyici koltuğundan sizi doğrudan futbol dünyasının en tartışmalı makamına, yani VAR odasına taşıyor.

Bu oyun, klasik futbol oyunlarından çok farklı bir deneyim sunuyor. Saha içinde top koşturmadığınız, krampon giymediğiniz bir dünyadasınız.

Eye of the Match’te amacınız, hakemin kaçırdığı veya kararsız kaldığı anlarda devreye girip adaleti sağlamak.

OYUNDA SİZİ BEKLEYENLER

Detaylı İnceleme: Kritik pozisyonları farklı açılardan izleme, yakınlaştırma (zoom) ve ağır çekimde analiz etme imkânı.

Karmaşıklaşan Kurallar: İlerleyen seviyelerle birlikte basit ofsayt kararlarından, birden fazla ihlalin olduğu kaotik pozisyonlara geçiş.

Zorlu Seçimler: Sadece kuralı bilmek değil, baskı altında doğru kararı verebilmek.

KURAL BİLGİSİ YETERLİ DEĞİL

Oyunun geliştiricileri, deneyimi basit bir bulmaca oyununun ötesine taşıyor. Kült bağımsız yapım Papers, Please’in mekaniklerini anımsatan bir atmosferle, aslında sadece pozisyonları değil, üzerinizdeki dış etkenleri de yönetmeniz gerekiyor.

Oyunun tanıtım sayfasındaki "Her zaman adil karar mı vereceksiniz, yoksa dış etkenlerden etkilenecek misiniz?" sorusu, Eye of the Match’in ilerleyen aşamalarda sizi ahlaki ikilemlerle sınayacağının en büyük kanıtı. Yani sadece kural kitabına değil, belki de vicdanınıza göre bir karar vermeniz gerekecek.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Henüz resmi bir çıkış tarihi verilmemiş olsa da, futbol dünyasındaki tartışmaların oyunlaştırılmış hali olan bu yapım, şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

Oyunu yakından takip etmek isterseniz, Steam üzerinden istek listenize ekleyerek gelişmeleri görebilirsiniz