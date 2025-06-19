Basketbol devi el değiştiriyor! İşte, NBA’nın efsanesinin yeni sahibi…

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) başarılı takımlarından olan Los Angeles Lakers, Buss ailesine veda etmeye hazırlanıyor.

Dünya basketbolunun en popüler takımlarından biri olan Los Angeles Lakers tarihi bir satış rakamına ulaşarak el değiştiriyor.

1979 yılından beri kulübün sahibi olan Buss ailesi, 10 milyar dolar karşılığında basketbol devini Dodgers'ın sahibi ve Guggenheim Partners LLC'nin CEO'su Mark Walter'a satmayı kabul etti.

TARİHİN EN YÜKSEK SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Entertainment and Sports Programming Network’e (ESPN) göre taraflar arasındaki işlemler tamamlanırken, satışa konu bedel spor tarihinin en yüksek satışı olarak kayıtlara geçecek.

LA Lakers'ın yeni sahibi Mark Walter'ın serveti, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 12,5 milyar dolar. 2021'den beri Lakers'ta azınlık hissedarı olan Walter, aynı zamanda WNBA'in Los Angeles Sparks takımının, yeni kurulan Cadillac Formula 1 takımının ve profesyonel kadın hokey liginin sahibi olarak dikkat çekiyor.