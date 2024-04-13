Başvurular başladı: Kadın girişimcilere 250 bin TL destek! 15 Mayıs'ta bitiyor... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğiyle Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı kapsamında kadın girişimcilere başvuruları 15 Mayıs’a kadar alınacak. İşte başvuru detayları...

ensonhaber.com

TÜBİTAK’ın yürütücü kuruluş olarak yer aldığı, UNIDO iş birliği ile yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı’nın (Global Cleantech Innovation Programme - GCIP) 2. Fazı kapsamında faaliyetler 2024 yılında da devam ediyor.

Programın diğer paydaşları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yer alıyor.

Projenin 2. fazında, hızlandırıcı ve yarışma ile temiz teknoloji çözümlerinin yenilikçi girişimcilere dönüştürülmesine ek olarak teknoloji doğrulama ve yatırıma hazırlık bileşenleri ile temiz teknoloji girişimcilerinin ulusal ve küresel pazara hazırlanmaları hedefleniyor.

Program kapsamında GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı başvuruları 1 Nisan 2024- 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

Seçilen adaylar 2024 yılı, Temmuz ayı içerisinde düzenlenecek GCIP Türkiye 2024 Ulusal Akademisi’ne davet edilecek.

Ağustos-Kasım 2024 tarihleri arasında eğitim ve mentorluk hizmetleri alarak temiz teknolojiler alanındaki yenilikçi iş fikirlerini geliştirme fırsatı elde edeceklerdir.

Başvuru detayları

Başvuru alınacak kategoriler aşağıdaki gibidir:

Enerji Verimliliği

Yenilenebilir Enerji

Atık Zenginleştirme

Su Verimliliği

Çevre Dostu Yapılar

Ulaşım

İleri Malzeme ve Kimyasallar

Ödenekler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliği içerisinde kadın girişimcilerimize aşağıdaki kategorilerde destek sağlanacaktır:

Toplumsal Etkide Öncü Kadın Girişimci Desteği: 250.000 TL

Yenilikçi Kadın Girişimci Desteği: 250.000 TL

En İyi Gelişim Gösteren Kadın Girişimci Desteği: 250.000 TL

Genç Kadın Girişimci Desteği: 250.000 TL

Ödüller

GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcısı sonunda dereceye giren takımların temiz teknoloji alanındaki iş fikirleri çeşitli ödüller ile desteklenecektir.

Birincilik ödülü: 500.000 TL

İkincilik ödülü: 350.000 TL

Üçüncülük ödülü: 250.000 TL

GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Başvuruları 1 Nisan 2024-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında https://gcip.tech/country/turkiye/ adresinden alınacaktır.