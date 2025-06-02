Bayıltarak kesilen hayvandan kurban olur mu? İşte yanıtı...

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Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşların merak ettiği en önemli sorulardan biri de “Bayıltılarak kesilen hayvan kurban olur mu?” sorusu oldu.

Özellikle hayvan refahı konusunda duyarlılık arttıkça, kurbanlık hayvanların kesim yöntemleri de daha fazla gündeme gelmeye başladı.

Modern hayvancılık uygulamalarında, hayvanların kesim sırasında acı çekmemesi için geliştirilen bazı teknikler, zaman zaman dini kurallar ile çelişip çelişmediği yönünde soru işaretlerine yol açabiliyor.

Özellikle bayıltma (şoklama) yönteminin kullanılması, hayvanın kesim anında canlı olup olmaması ve bu durumun kurban ibadetine etkisi konusunda kafaları karıştırıyor.

Bazı vatandaşlar, hayvan bayıltılarak kesilirse kurbanın geçerli olmayacağını düşünürken, bazıları ise bu yöntemin hem insani hem de dini açıdan uygun olduğunu savunuyor.

Peki, dini açıdan bayıltma işlemi kurban ibadetine engel mi? İşte yanıtı...

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanıyor:

“Eğer hayvan, bayıltma işleminden sonra canlı bir şekilde kesiliyor ve vücudundan kan akıyorsa; hayvanın eti helaldir ve kurban olarak da geçerlidir. Ancak bayıltma sonucu hayvan ölürse, bu hayvanın eti haram olur ve kurban yerine geçmez.”

Bu açıklamaya göre, bayıltma işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, hayvanın ölmemesi ve kesimin mutlaka canlı iken yapılmasıdır.

Sonuç olarak bayıltarak kesim, doğru şekilde ve hayvan ölmeden yapılırsa kurban olarak geçerlidir. Ancak kurban ibadetinin geçerli olabilmesi için kesim sırasında hayvanın canlı olması ve kanının akması dini bir zorunluluktur.