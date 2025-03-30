Bayram çikolatasına dikkat; Eğer ağızda bu hissi bırakıyorsa...

İHA

Ramazan Bayramı, aynı zamanda şeker bayramı olarak da biliniyor.

Misafirlere ikram edilen çikolata ve şekerler, gıda güvenliği konusunda ise dikkat çekiyor.

Gıda Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilcisi Umut Ayana, Ramazan Bayramı öncesinde gıda güvenliği konusunda vatandaşları uyardı.

Özellikle kaplamalı ürünler, tatlı ve şekerlemelerde merdiven altı üretimin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirten Ayana, alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Umut Ayana, piyasada hijyen ve kalite standartlarına uymayan birçok ürün bulunduğuna dikkat çekerek, "Açıkta satılan, üreticisi belli olmayan ve çok düşük fiyatlı ürünler sağlığınızı tehdit edebilir. Bu tür gıdalar, hijyenik olmayan şartlarda üretildiği gibi, içeriğinde ne kullanıldığı da bilinmez. Bu yüzden güvenilir markaların ve denetimden geçen işletmelerin ürünleri tercih edilmeli" dedi.

KAPLAMALI ÇİKOLATADA TEHLİKE

Çikolata kaplı fındık, leblebi veya badem gibi ürünlerde büyük bir risk olduğunu vurgulayan Ayana, "Bu tür ürünlerde iç malzemenin bozuk olup olmadığını dışarıdan anlamak mümkün değil. Eğer etiketsiz veya üretim bilgisi olmayan bir ürünü alırsanız, bayat ya da kalitesiz bir gıdayı tüketme ihtimaliniz çok yüksek olur. O yüzden mutlaka tanınmış, denetlenen markaların ürünleri tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.

HİLELİ ÜRÜNLERE DİKKAT

Bayramda en çok tüketilen gıdalardan biri olan çikolatanın kalitesiz hammaddelerle üretilebildiğine dikkat çeken Ayana, "Gerçek çikolata, kakao yağı içerir ve ağızda pürüzsüz bir tat bırakır. Ancak bazı üreticiler, kakao yağı yerine trans yağ içeren bitkisel yağlar kullanıyor. Bu tür ürünler, elde tutulduğunda çabuk erir ve ağızda yağlı bir his bırakır. Vatandaşlar çikolata ve şeker alırken mutlaka içeriğini kontrol etmeli" dedi.