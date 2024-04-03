Bayram Öncesi 5 lt Ayçiçek Yağı Fırsatları! A101, Migros, BİM, Tarım Kredi...
ensonhaber.com

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala marketler kampanyalarını duyuruyor.

Özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan indirimler, vatandaşın cebini düşünüyor.

A101, BİM, Migros, Tarım Kredi ve Kooperatif Marketleri'nde 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı yüzleri güldürdü.

Uygun fiyata satılan yağ için vatandaşlar koşa koşa marketlere gitti.

İşte bayram indirimleri ve fiyatları...

Ayçiçek yağı bayram fiyatları

Tarım Kredi 5 litrelik ayçiçek yağı 135 TL

A101 Torku 5 lt ayçiçek yağı 128 TL

Migros 5 lt ayçiçek yağı 195 TL

BİM Sole 5 lt ayçiçek yağı 195 TL