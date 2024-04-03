Bayram Öncesi 5 lt Ayçiçek Yağı Fırsatları! A101, Migros, BİM, Tarım Kredi...

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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala marketler kampanyalarını duyuruyor.
Özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan indirimler, vatandaşın cebini düşünüyor.
A101, BİM, Migros, Tarım Kredi ve Kooperatif Marketleri'nde 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı yüzleri güldürdü.
Uygun fiyata satılan yağ için vatandaşlar koşa koşa marketlere gitti.
İşte bayram indirimleri ve fiyatları...
Ayçiçek yağı bayram fiyatları
Tarım Kredi 5 litrelik ayçiçek yağı 135 TL
A101 Torku 5 lt ayçiçek yağı 128 TL
Migros 5 lt ayçiçek yağı 195 TL
BİM Sole 5 lt ayçiçek yağı 195 TL