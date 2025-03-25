Bayram öncesi müjdeyi verdi: 2000 TL hesaplara yatıyor

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Ramazan Bayramı öncesinde TEB, müşterilerini sevindirecek yeni bir kampanya başlattı.

Toplamda 2.000 TL’ye varan bonus kazandıran bu özel fırsat, bayram alışverişlerini daha avantajlı hale getirecek.

TEB’in sunduğu bu kampanya, belirlenen harcama şartlarını yerine getiren müşterilere 2.000 TL’ye kadar bonus kazanma imkanı tanıyor.

Kampanyanın detayları açıklandı.

2000 TL BONUS FIRSATI

TEB, müşterilerine özel 2.000 TL’ye varan bonus kazandıracak kampanyasını duyurdu. 1 Mart - 6 Nisan 2025 tarihleriarasında geçerli olan bu kampanya, özellikle market, kasap, manav ve şarküteri alışverişlerinde geçerli olacak.

TEB bireysel kredi kartı sahipleri, kampanya süresince yapacakları her ikinci 2.000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL bonus kazanacak. Toplamda 2.000 TL’ye varan bonus fırsatı sunulacak.

Kampanyaya katılmak için ilk harcamadan önce CEPTETEB Mobil uygulaması veya SMS ile kayıt yaptırılması gerekiyor. SMS ile katılım için ALISVERIS2 yazıp 4616’ya göndermek yeterli.

Sadece bireysel kredi kartı sahipleri kampanyadan faydalanabiliyor.

Kazanılan bonuslar 14 Nisan 2025 tarihinde kredi kartlarına yüklenecek ve kullanılmazsa 29 Nisan 2025’te geri alınacak.