Paylaşımı ele verdi: İşte milli kaleci Berke Özer’in yeni sevgilisi

Milli kaleci Berke Özer, geçtiğimiz dönemlerde özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuş ve ilişkilerden beklentisini şu sözlerle özetlemişti:

"Artık sakin, sessiz, şovsuz bir aşk istiyorum. Geleyim eve, mumlar yakılsın. Evlilik hayalim bu."

Bu açıklamaların ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Özer'in sessizliğini, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf bozdu.

Berke Özer’in bir süredir Fransız model Gloria Dinov ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Çiftin gizemli aşkı, Dinov’un sosyal medya hesabından paylaştığı ve kısa sürede takipçilerin dikkatini çeken o kareyle belgelendi.

DÖVMELERİ ELE VERDİ

Fransız model Gloria Dinov’un hesabından yaptığı paylaşım, ikili arasındaki ilişki söylentilerini güçlendirdi.

Fotoğrafta görülen saat ve dövmelerin Berke Özer’inkilerle birebir aynı olması dikkat çekti.

Ayrıca çiftin sosyal medyada birbirini takip ediyor olması da aşk iddialarını destekliyor.