Bayramı es geçti; Karne günü netleşti! 2025'in son karnesi...

Yağmur Uçar

Milyonlarca öğrenci yaz tatilini beklerken, MEB okulların kapanış tarihine dair açıklamada bulundu.

Kurban Bayramı tatilinin Haziran ayına denk gelmesiyle birlikte okulların kapanış tarihinin erkene çekileceği iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Okulların kapanış günü kapsamında karne günü de merak konusu oldu.

Öğrenciler, "karneler ne zaman verilecek" sorusuna yanıt ararken, net cevap belli oldu.

Peki; karne günü ne zaman 2025? İşte detaylar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2025

Okulların erken kapanacağı ve yaz tatilinin erken başlayacağı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevapladı. Bakan Tekin okulların 20 Haziran Cuma günü kapanacağını duyurdu.

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir." denildi.

Bu kapsamda, öğrenciler 20 Haziran Cuma günü öğlene kadar karnelerini almış olacaklar.