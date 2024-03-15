beIN SPORTS'ta 2 maç şifresiz yayınlanacak! 15-16 Mart şifresiz maç programı beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçların programı belli oldu. İşte bu hafta beIN SPORTS Haber'de şifresiz yayınlanacak maçlar...

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında oynanacak iki müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak ekrana gelecek.

Her hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maçı şifresiz olarak yayınlayan beIN SPORTS'un, bu hafta yayınlayacağı 2 maç açıklandı.

Basketbol tutkunları bu hafta şifresiz olarak yayınlanacak maçları araştırmaya başladı.

beIN SPORTS Haber'in bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri ? İşte o maçlar ve başlama saatleri...

15 Mart Cuma

18:00 Darüşşafaka - Samsunspor

16 Mart Cumartesi

18:00 Çağdaş Bodrum - Pınar Karşıyaka