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Belediye Başkanı Maaşları 2024: Nüfusa göre belediye başkanı güncel maaşı

Belediye Başkanı Maaşları 2024: Nüfusa göre belediye başkanı güncel maaşı 31 Mart'ta tamamlanan yerel seçimler ile birlikte yeni belediye başkanları belli oldu. Mazbatalarını almayı bekleyen başkanların maaşları da merak konusu oldu. Peki, belediye başkanı maaşı ne kadar? İşe nüfusa göre güncel rakamlar...