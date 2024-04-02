Belediye Başkanı Maaşları 2024: Nüfusa göre belediye başkanı güncel maaşı

31 Mart Pazar günkü yerel seçimlerde 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 50.508 muhtarlık (32.244 mahalle, 18.264 köy) için seçim yapıldı.
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş görevine devam ederken; İzmir'de ise Cemil Tugay kazandı.
Mazbatalarını alarak görevine başlayacak olan belediye başkanlarının maaşları da belli oldu.
Yeni belediye başkanları ne kadar, kaç TL maaş alacak sorusunun yanıtı haberimizde...
Belediye Başkanı Maaşları 2024
Yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları TL olarak şöyle:
Nüfusu 2.0001’den fazla: 176.735 TL
Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL
Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL
Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL
Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL
Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL
Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL
Nüfusu 10.000’e kadar olan: 54.996 TL