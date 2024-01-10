Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna sürprizlerle dahil oldu! Biri geliyor, biri gidiyor...

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizi heyecan ve aksiyon dolu senaryosuyla her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.
Son bölümlerinde yaşanan sürprizler iyice tozu dumana katmış durumda. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ozan Akbaba ve Ragıp Savaş gibi usta oyuncuların rol aldığı dizideki son durumlar kafaları karıştırmaya devam ediyor.
Şaşırtan sürpriz…
Diziye veda eden ancak tekrar dönüş kararı alan Levent Özdilek hayat verdiği Erman karakterinin dönüşüyle izleyenleri şaşırtmayı başardı.
Erman’ın geri dönüşüyle birlikte dizide ortalık iyice karışacak gibi duruyor.
Ayrılık rüzgarı onu da aldı…
Dizide Berfin karakterine hayat veren Nilay Cafer ölüm kalım savaşına yenik düştü. Güzel oyuncu yayınlanan son bölümle birlikte diziye veda etti…