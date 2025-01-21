Benfica - Barcelona maçı şifresiz mi? Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de…

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Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 7. haftasında heyecan dorukta! Benfica, evinde Barcelona'yı ağırlayacak.

Barcelona, Hansi Flick yönetiminde 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puanla 2. sırada yer alırken, Benfica 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor.

Zorlu mücadele öncesi futbolseverlerin merakla beklediği ise, milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Barcelona karşısında forma giyip giymeyeceği.

Peki, Benfica – Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı? İşte dev mücadelenin detayları…

BENFİCA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Da Luz'da oynanacak olan Benfica - Barcelona maçı bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Dev mücadele, tabii spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Barreiro, Florentino, Orkun, Kerem, Schjelderup, Pavlidis.

Barcelona: Pena, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Raphinha, Gavi, Lewandowski.