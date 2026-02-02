Berat Kandili Duası: Berat Gecesi affettiren dualar...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu gece, af gecesi...

Berat Kandili, af ve bağışlanma kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek gecelerden biridir.

Berat gecesinde Allah’a yönelmek, samimi bir tövbe ile O’ndan af dilemek için büyük bir fırsat olarak görülür.

Müminler, geçmiş günahlarının bağışlanması, kalplerinin arınması ve geleceklerinin hayırlı olması için dualar eder.

Berat Gecesi’nde okunan duaların ve yapılan ibadetlerin, Allah katında kabulüne vesile olacağına inanılır. Bu nedenle bu mübarek geceyi dua, istiğfar ve ibadetle geçirmek büyük önem taşır.

İşte, Berat Kandili'nde okunacak dualar...

BERAT KANDİLİ DUASI

“Allahümme innake afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü annî.”

“Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle.”

TÜRKÇE BERAT GECESİ DUASI

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın.

Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kittâb’da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Alllah’ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’dda saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvafffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kittâb’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır:

«Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.» (er-Ra’d, 39)

İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!” (Bkz. Ali el-Müttakî, no: 5090)

3 YASİN

Berat Kandilinde Yâsin Sûresi’nin üç defa okunması tavsiye edilir. Her bir okumanın ardından bir niyet edilir.

Birinci Yâsin; uzun, bereketli ve hayırlı bir ömür için; ikincisi, kazalardan, belalardan ve sıkıntılardan korunmak için; üçüncüsü ise ahiret hazırlığı ve iman üzere son nefesle göçebilmek için okunur.