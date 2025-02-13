Berat Kandili kutlama mesajları 2025 | Berat Kandili'ne özel dualı, farklı ve anlamlı sözler...

Yağmur Uçar

Berat Kandili, İslam dünyasında çok önemli bir gece olarak kabul edilir ve Şaban ayının 15. gecesi kutlanır. "Berat" kelimesi, Arapça’da "temize çıkarmak" ya da "affetmek" anlamına gelir.

Müslümanlar bu geceyi, Allah'tan af dileyerek ve tövbe ederek geçirmeye çalışır. Çünkü bu gece, Allah’ın rahmetinin bol olduğu bir gece olarak kabul edilir.

Bu gece, bir yıl boyunca insanların yaşayacağı olayların, rızkın, sağlık durumunun ve diğer önemli olayların takdir edildiği bir gece olarak da bilinir.

Mümin sevdiklerinin kandil gecesini kutlamak isteyenler, paylaşabilecekleri mesajlara göz atıyor. Bu kapsamda, "Berat Kandili mesajları" 2025 için araştırılıyor.

BERAT KANDİLİ SÖZLERİ 2025

"Berat Kandiliniz mübarek olsun. Allah, tüm dualarınızı kabul etsin, günahlarınızı affetsin ve kalbinizi huzurla doldursun."

"Bu mübarek gece, Allah'ın rahmetinin bol olduğu bir zaman dilimidir. Dualarınızın kabul olmasını ve kalbinizin huzurla dolmasını diliyorum."

"Berat Kandiliniz mübarek olsun. Rabbim, size sağlık, huzur ve af versin. Dualarınız kabul, işleriniz bereketli olsun."

"Berat Kandiliniz mübarek olsun. Allah, bu gece tüm dertlerinizi ve sıkıntılarınızı af etsin, huzur ve barış versin."

"Berat Kandili'nin feyzinden hepimiz nasiplenelim. Allah, tüm sevdiklerimize sağlık, huzur, bereket ve af versin."

"Bu mübarek gece, günahlarımızın affolduğu, dualarımızın kabul olduğu bir gece olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun."

"Berat Kandiliniz mübarek olsun. Allah, sevginizi ve sabrınızı artırsın, kalbinizdeki tüm kötülükleri silsin."

"Bu gece, gönüllerimizin temizlendiği, ruhlarımızın arındığı bir gece olsun. Berat Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun."

"Berat Kandiliniz mübarek olsun. Allah, geçmişteki hatalarımızı affetsin, geleceğimizi aydınlatsın. Dualarınız kabul olsun."

"Rabbim, bu mübarek gece tüm dualarımızı kabul etsin, kalbimize huzur versin ve sevdiklerimizi korusun."

"Berat Kandili'nin bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Allah, tüm sevdiklerinizi korusun, gönlünüzdeki güzellikleri çoğaltsın."

"Berat Kandiliniz mübarek olsun. Allah, yüreğinizdeki güzellikleri ve dileklerinizi kabul etsin, her şey gönlünüzce olsun."

"Berat Kandili, affın ve rahmetin zamanıdır. Allah, tüm günahlarımızı affetsin, hayırlı ve güzel bir hayat nasip etsin."

"Bu mübarek gecede Allah’tan en güzel dualarınızı diliyorum. Berat Kandiliniz mübarek olsun, dualarınız kabul, kalbiniz huzurlu olsun."

"Berat Kandiliniz mübarek olsun. Allah, tüm sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk versin, dualarınız kabul olsun."