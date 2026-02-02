Berat Kandili namazı kılınışı: Berat Gecesi’nde kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir?

İslam alemi, günahlardan arınma ve kalplerin temizlenmesi müjdesini taşıyan mübarek Berat Kandili’ni karşılamanın heyecanını yaşıyor.

Birer "gafletten uyanış" vesilesi olarak görülen bu kutsal gecede, Müslümanlar ellerini semaya, kalplerini ise Mevla’ya açıyor.

Gecenin manevi atmosferini en verimli şekilde değerlendirmek isteyen binlerce kişi, Berat Kandili namazının kılınışı ve faziletlerini araştırmaya başladı.

Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir? Berat Kandili namazı faziletleri nelerdir?

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) amcası Hz. Abbas’a, günahların bağışlanmasına vesile olacağını müjdeleyerek öğrettiği Tesbih Namazı, bu geceyi ihya etmenin en faziletli yollarından biridir. Toplamda 4 rekât olan ve her rekâtında 75, toplamda ise 300 tesbihin okunduğu bu namazın kılınışı şöyledir:

Adım Adım Tesbih Namazı Kılınışı:

Niyet: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den Sonra: 15 kere "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Kıraat: Eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve bir sûre okunduktan sonra 10 kere daha aynı tesbih söylenir.

Rükû ve Secdeler:

Rükûda 10 kere,

Rükûdan doğrulunca 10 kere,

Birinci secdede 10 kere,

Secdeden kalkınca (otururken) 10 kere,

İkinci secdede 10 kere aynı tesbih getirilir.

Tekrar: Diğer rekâtlar da aynı şekilde tekrarlanarak 4 rekât tamamlanır.

6 VE 12 REKATLIK NAFİLE NAMAZLAR

Berat gecesini daha fazla namaz kılarak değerlendirmek isteyenler için 6 veya 12 rekâtlık nafile namazlar tavsiye edilir.

Kılınış Şekli: Bu namazlar 2 rekâtta bir selam verilerek eda edilir. Her rekâtta Fâtiha ve bir sûre okunur.

Zikir: Her 2 rekât bitip selam verildikten sonra 100 kere "Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

12 rekâtın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavat-ı şerife getirilir.

BERAT KANDİLİ NAMAZI FAZİLETLERİ

İnancımıza göre Berat Gecesi, kulların amel defterlerinin gözden geçirildiği ve bağışlanma kapılarının ardına kadar açıldığı müstesna bir zaman dilimidir.

Bu kutsal vakitleri namazla geçirmek, kulun hem geçmiş hatalarına duyduğu pişmanlığı hem de geleceğe dair temiz bir sayfa açma iradesini simgeler.

Berat gecesi, rahmetin ve hikmetin tecelli ettiği, kulluğun en samimi hâle büründüğü bir fırsat olarak görülür.

Bu mübarek gece, geçmişin yüklerinden kurtulup huzurlu bir geleceğe niyet etmek için en güzel vesiledir.