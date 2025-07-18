Arda Turan yönetimindeki Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşti.

Arda Turan ve öğrencileri UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Ilves Tampere’yi elemeyi başardı.

Yeni takımıyla çıktığı 2 resmi maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan Arda Turan'ın sıradaki rakibi Beşiktaş olacak.

İki takımda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele edecek. Futbolseverler Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının ne zaman oynanacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak 2. eleme turu karşılaşmaları 24 ve 31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Müsabakaların saati ve yayıncısı henüz belli olmadı.